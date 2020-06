Die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Schmidtke, hat die Bürgerinnen und Bürger zu einer Auseinandersetzung mit dem Thema Organspende aufgerufen.

Sie sollten mit ihren Angehörigen sprechen, eine selbstbestimmte Entscheidung treffen und diese dokumentieren - am besten mit einem Organspendeausweis, sagte Schmidtke zum heutigen Tag der Organspende. Nur so könne man seine Angehörigen im Ernstfall entlasten. Grünen-Chefin Baerbock sagte der "Passauer Neuen Presse", es sei ein gutes Zeichen, dass sich die Zahl der Organspenden im ersten Quartal dieses Jahres erhöht habe. Die Aufklärung und das tägliche Werben müssten aber weitergehen. Gesundheitsminister Spahn äußerte die Hoffnung, dass sich die Zahl der Spendenbereiten weiter erhöht.



Im Januar hatte der Bundestag eine Reform beschlossen, die auf mehr Impulse für eine konkrete Entscheidung möglicher Organspender setzt. Das in vielen anderen europäischen Staaten eingeführte Modell einer Widerspruchslösung wurde abgelehnt.