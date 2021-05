Vor dem Bundestag haben Branchenvertreter von Pflegeberufen zum Internationalen Tag der Pflege mit einer Protestaktion auf Missstände aufmerksam gemacht.

Rund 50 Beschäftigte beteiligten sich an einem sogenannten Sleep-In. Dabei ruhten sie sich in Klinikbetten symbolisch für diejenigen aus, die - so wörtlich - kaum Zeit haben, um zur Ruhe zu kommen. Das Pflegepersonal arbeite unter extremen Bedingungen. Seit Jahren würden Krankenhäuser privatisiert und auf Profit getrimmt.



Zahlreiche Organisationen und Politiker forderten grundsätzlich bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn und Gehalt in der Branche. Die Gewerkschaft Verdi betonte, es brauche nicht nur Applaus für die Pflegekräfte, sondern auch verlässliche Zusagen für gute Rahmenbedingungen und mehr Personal. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek pochte im Bayerischen Rundfunk auf eine große Pflegereform. Der CSU-Politiker plädierte unter anderem für verbindliche Dienstpläne und Arbeitszeiten. Dabei seien auch die Arbeitgeber gefordert.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.