Am heutigen Tag der Pflege wollen zahlreiche Akteure für bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte werben.

Unter anderem in Berlin sind zahlreiche Aktionen geplant. Die Gewerkschaft Verdi kündigte an, dass sich Beschäftigte aus Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen an dem bundesweit geplanten Aktionstag beteiligen wollten. Seit Monaten arbeite das Pflegepersonal am Anschlag, von Entlastung und Verbesserungen sei aber nach wie vor nichts zu spüren. Beim Vorhaben der Bundesregierung für bessere Bezahlung in der Altenpflege wurde bislang keine Einigung erzielt.



Der Internationale Tag der Pflegenden wird jährlich am 12. Mai begangen, dem Geburtstag der britischen Pionierin der modernen Krankenpflege, Florence Nightingale.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.