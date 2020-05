Amnesty International wirft der ägyptischen Regierung vor, massiv gegen kritische Berichterstattung vorzugehen.

Anlass für die Stellungnahme der Menschenrechtler ist der heutige internationale Tag der Pressefreiheit. Amnesty beklagt, in den vergangenen Jahren seien dutzende Journalisten und andere Medienschaffende mit Anschuldigungen überzogen worden - nur, weil sie ihre Arbeit getan und ihre Meinung zum Ausdruck gebracht hätten. Es habe Dutzende willkürliche Festnahmen gegeben, auf der Basis fadenscheiniger Vorwürfe in Zusammenhang mit Terrorismus. Die ägyptischen Behörden hätten sehr deutlich gemacht, dass jeder streng bestraft werde, der die offizielle Sichtweise im Land anzweifle. Amnesty betont, derzeit seien mindestens 37 Journalisten im Gefängnis, 20 von ihnen in direkter Verbindung mit ihrer beruflichen Tätigkeit.