Anlässlich des heutigen "Internationalen Tags der Pressefreiheit" beklagen Organisationen zunehmenden Druck auf Medien. Politikerinnen und Politiker betonen den Wert der freien Presse - zugleich steht aber auch der Umgang von Regierungen mit Journalisten steht in der Kritik.

Motto des internationalen Tags ist in diesem Jahr "Information als öffentliches Gut". In diesem Jahr blicken Organisationen in Deutschland nicht nur auf die Lage in anderen Ländern, sondern kritisieren Missstände in der Bundesrepublik - besonders im Blick haben sie die erschwerte Berichterstattung unter anderem von Demonstrationen der sogenannten "Querdenker"-Bewegung.



Amnesty International betonte, Medienschaffende würden zunehmend durch Beleidigungen, Todesdrohungen und körperliche Gewalt an der Ausführung ihrer Arbeit gehindert. Das hatte auch schon die Organisation Reporter ohne Grenzen kritisiert. Sie hatte die Lage in Deutschland in ihrer Rangliste der Pressefreiheit von "gut" auf "zufriedenstellend" herabgestuft. Begründet wurde die Herabstufung vor allem mit den Übergriffen bei Coronaleugner-Demonstrationen.



ROG zählte im vergangenen Jahr mindestens 65 gewalttätige Angriffe auf Journalisten im Land. Damit habe sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahr verfünffacht. Die Bundesrepublik rangiert damit im globalen Ranking von 180 Ländern auf dem 13.

Kritik an Polizei

In der Kritik steht auch die Polizei, die Journalisten nicht immer ausreichend vor Übergriffen geschützt oder teilweise sogar an der Berichterstattung behindert haben soll.



Die Bundesregierung hatte Übergriffe auf Medienschaffende verurteilt. Bundesjustizministerin Lambrecht (SPD) betonte, Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten vor allem bei Protesten von Corona-Leugnern seien Angriffe auf die Pressefreiheit. Diese dürfe man als demokratische Gesellschaft nicht hinnehmen.

Lage in anderen EU-Ländern ebenfalls kritisch

Außenminister Maas betonte die Bedeutung unabhängiger Medien. Menschen brauchten freie Informationen, ohne sie könne Demokratie nicht funktionieren, erklärte Maas. Gerade in der Corona-Pandemie sei die Tätigkeit von Journalistinnen und Journalisten noch wichtiger, aber auch viel schwieriger geworden. Ihre Arbeit werde unter dem Deckmantel der Pandemiebekämpfung eingeschränkt, Debatten würden unterbunden und Fehlinformationen verbreitet.



Auch die EU erinnerte an den Stellenwert unabhängiger Medien. Aus Sicht mancher Organisationen sind diese aber gerade in einigen europäischen Medien in Gefahr. Laut ROG besitzen in Bulgarien einige wenige Unternehmer einen Großteil der Medien und bestimmten die Redaktionslinie in enger Abstimmung mit führenden Politikern. In Ungarn hätten Ministerpräsident Orban und seine Regierungspartei Fidesz "die Medien Schritt für Schritt unter ihre Kontrolle gebracht". Der unabhägige Radiosender Klubradio wurde auf UKW abgeschaltet.

Journalisten an Corona-Berichterstattung gehindert

Amnesty International kritisierte unter anderem die Lage in einigen afrikanischen Staaten. In Niger und in der Republik Kongo würden Journalistinnen und Journalisten bedrängt, die kritisch über Corona-Maßnahmen der Regierungen berichteten. In Tansania seien regierungskritische Zeitungen und Radiosender bestraft oder verboten worden.



Medien weltweit nutzen den "Tag der Pressefreiheit", um auf schwieriger werdende Berichterstattung hinzuweisen. So betonte die in Hong Kong erscheinende "South China Morning Post" mit Blick auf die Corona-Pandemie: "Der Zugang zu genauer und umfassender Berichterstattung war noch nie so wichtig wie heute." Desinformation könne sich so schnell verbreiten wie das Virus selbst und den Menschen schaden.

