Nach Einschätzung der Organisation "Reporter ohne Grenzen" wird die Coronavirus-Pandemie dafür missbraucht, unabhängige Journalisten in ihrer Arbeit einzuschränken.

Medienschaffende würden zunehmend unterdrückt, verfolgt und bedrängt, sagte Geschäftsführer Mihr anlässlich des "Internationalen Tags der Pressefreiheit" am 3. Mai. Die aktuelle Situation werde vielerorts zum Anlass genommen, unabhängige Stimmen zum Schweigen zu bringen. Besonders deutlich werde die Unterdrückung in China, wo die Kommunistische Partei nur ihre eigene Lesart in Sachen Covid-19 zulasse und Kritiker plötzlich verschwunden seien. Aber auch Brasiliens Präsident Bolsonaro gehe heftig gegen Medien vor, die seinen Umgang mit der Krankheit infrage stellten. In Europa sieht "Reporter ohne Grenzen" in Ungarn ein besonders negatives Beispiel.

Journalistenverbände heben Bedeutung freier Medien hervor

Der Deutsche Journalistenverband und die Deutsche Journalisten-Union betonten zum Tag der Pressefreiheit die Bedeutung freier Medien. Die Vorsitzende der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union in Verdi, Groll, erklärte, unabhängige Medien und seriöser Journalismus seien für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Demokratie systemrelevant. Ähnlich äußerte sich auch der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger.



Der Deutsche Journalistenverband erinnerte in diesem Zusammenhang an die drei Jahre alte Forderung des Deutschen Bundestages an die Vereinten Nationen, einen UNO-Sonderbeauftragen für den Schutz von Journalisten zu ernennen. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen auf die Freiheit der Berichterstattung sei die Berufung dringender denn je, sagte der Bundesvorsitzende Überall.

Bundespressekonferenz: Pressefreiheit auch in Deutschland achten

Mitglieder der Bundespressekonferenz und der Landespressekonferenzen verfassten einen Brief an Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten. Darin beklagen sie, dass derzeit ihre Arbeit zunehmend behindert werde. Pressekonferenzen fänden ohne Journalisten statt, Fragen würden durch Regierungsvertreter vorgetragen und dabei geschönt, Nachfragen seien nicht möglich. Die Corona-Krise dürfe nicht als Ausrede dienen, sich vor unangenehmen Fragen wegzuducken.

Maas: "Verlässliche Informationen verhindert Ausbreitung des Coronavirus"

Auch Bundesaußenminister Maas wies in diesem Zusammenhang gemeinsam mit seinen Kollegen aus Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden auf die Bedeutung des unabhängigen Journalismus hin. Die Aufgabe, die Öffentlichkeit mit verlässlichen Informationen von hoher Qualität zu versorgen, sei seit der Pandemie noch wichtiger geworden. Die freie Presse sei von ausschlaggebener Bedeutung, denn nur wenn die Öffentlichkeit fortwährend informiert werde, könne eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert werden.



Die Europäische Union warnte davor, in der Corona-Krise Journalistinnen und Journalisten Einschränkungen aufzuerlegen.

