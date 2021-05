Zum Tag des Grundgesetzes hat CDU-Generalsekretär Ziemiak zu einem - Zitat - weltoffenen Patriotismus aufgerufen.

Ein solcher betone in einer Gesellschaft der Vielfalt die Gemeinsamkeiten und nicht die Unterschiede, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er sei eine Einladung an ein kulturelles Miteinander anstelle eines kulturellen Nebeneinanders. Allen müsse klar sein, dass nicht Herkunft, Hautfarbe, Religion oder sexuelle Identität über die Zugehörigkeit zu Deutschland entscheide, sondern die gemeinsam geteilten Werte. Das seien die des Grundgesetzes sowie die Idee von Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, führte Ziemiak aus.



Heute vor 72 Jahren wurde das Grundgesetz in Bonn unterzeichnet.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.