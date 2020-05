Unicef Deutschland fordert zum heutigen Tag des Grundgesetzes erneut die Aufnahme der Kinderrechte in die Verfassung.

In Gerichtsverfahren zum Beispiel würden die Belange und Interessen von Kindern „hinten runterfallen“, sagt Unicef-Sprecher Sebastian Sedlmayr im Deutschlandfunk Kultur. Das liege „auch an der Rechtsposition der Kinder“. Er spricht sich daher für die explizite Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetz aus. Ein solche Klarstellung wäre „ein sehr, sehr starkes Signal an die Politik, an die Gerichte, an die Behörden: So geht es nicht. Wir müssen hier stärker hinschauen.“

Öffentlicher Appell in Corona-Zeiten

Unicef plädiert für die Aufnahme der Kinderrechte in einem öffentlichen Appell. Darin heißt es: "Es besteht die Gefahr, dass ein beträchtlicher Teil der Kinder in Deutschland weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt und abgehängt wird". Gerade in Zeiten der Covid-19-Pandemie bräuchten die Kinder jetzt ein klares Signal, dass ihre Interessen und Bedürfnisse ernst genommen würden. Zu den Unterzeichnern des Appells gehören Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, aber auch Prominente wie der Fußballer Julian Draxler, das Model Eva Padberg oder die Schauspielerin Katja Riemann.



Es ist nicht der erste Aufruf einer Kinderschutzorganisation, die Rechte der jüngsten Bürgerinnen und Bürger ins Grundgesetz aufzunehmen - und es wird voraussichtlich nicht der letzte sein. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht ist grundsätzlich einer Meinung mit den NGOs. Die SPD-Politikerin betonte, der Verfassungstag sei Anlass daran zu erinnern, dass im Koalitionsvertrag ganz klar vereinbart sei, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Dazu liege von ihr ein maßvoller und ausgewogener Entwurf vor. "Wir sollten keine Zeit mehr verlieren und zügig das parlamentarische Verfahren beginnen. Das ist der Ort, um offene Fragen zu diskutieren".

Kritik am Entwurf der Justizministerin

Das Problem: Lambrechts Entwurf, den sie im November 2019 vorgelegt hatte, wird vom Koalitionspartner, der Union, nur zurückhaltend aufgenommen und von der Opposition kritisiert. Vor allem Grünen und Linken geht der Vorschlag nicht weit genug. Zu einem ähnlichen Schluss kam im Januar ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages: Der Vorschlag bleibe bezüglich der Beteiligungs- und Mitspracherechte der Kinder hinter den völkerrechtlichen Staatenverpflichtungen aus Artikel 12 der UNO-Kinderrechtskonvention zurück.



Darin hatten sich die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen vor 30 Jahren verpflichtet, Kindern bestimmte grundlegende Rechte zu garantieren. Die Staaten sagen darin außerdem zu, dass das Wohl des Kindes bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, vorrangig zu berücksichtigen ist. In Deutschland ist das - nicht nur nach Ansicht von Kinderschutzverbänden - bisher rechtlich nicht ausreichend umgesetzt, obwohl die Regierung die Konvention ratifiziert hat.

Sonderfall Corona-Krise

In der Kinderrechtskonvention sind zum Beispiel das Recht auf Freizeit und Spiel, Partizipation oder Bildung genannt. Drei Rechte, die in den Augen des Präsidenten des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie, vernachlässigt werden. Auch an Partizipation mangelt es seiner Ansicht nach: Die Politik treffe Entscheidungen, ohne ausreichend mit Kindern zu sprechen oder ihren Fürsprechern, um die Sicht der jüngeren Generation zu kennen. Das sei ein Versäumnis.



Erst vor ein paar Tagen, anlässlich des Internationalen Tages der Familie, kritisierte Hilgers außerdem, die Kinderrechte würden während der Pandemie zur Privatsache der Familien erklärt. Er ist überzeugt: Es gäbe eine andere Prioritätensetzung in der Krise zugunsten der Kinder und ihrer Familien, wenn das Grundgesetz bereits geändert worden wäre. Dazu aber braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Und die ist - zumindest mit dem vorliegenden Entwurf - noch nicht in Sicht.



Der Tag des Grundgesetzes wird am 23. Mai gefeiert. 1949 war es an diesem Tag feierlich verkündet worden. Einen Tag später trat es in Kraft.