Am Tag des offenen Denkmals sind heute bundesweit rund 8.000 Baudenkmale, Parks und archäologische Stätten zu besichtigen.

Das Jubliläum 100 Jahre Bauhaus ist in diesem Jahr das große Thema. Vielerorts stünden revolutionäre Ideen oder der technische Fortschritt im Fokus, kündigte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz an.



Neu ist nach Angaben der Stiftung eine App, die den Nutzerinnen und Nutzern eine interaktive Übersichtskarte zeigt. Zudem gibt es Informationen dazu, ob ein Denkmal barrierefrei ist.



Die Stiftung mit Sitz in Bonn setzt sich nach eigenen Angaben für den Erhalt bedrohter Baudenkmale in Deutschland ein. Der Tag des offenen Denkmals findet in Deutschland seit 1993 immer am zweiten Sonntag im September statt.