Klimaaktivisten haben ihre Proteste gegen die geplante Abbaggerung von Ortschaften am Rande des Braunkohletagebaus Garzweiler II fortgesetzt.

Wie eine Sprecherin der Initiative "Kein Grund für Kohle" dem Evangelischen Pressedienst sagte, wurde das Dach eines Hauses in Lützerath besetzt. Zudem sei eine Landstraße blockiert worden, um die Zufahrt von Räumungsgeräten zu erschweren. Die Aktionsgruppe kritisiert die Zwangsumsiedelung in dem Dorf. Seit dem Sommer gibt es in Lützerath eine Mahnwache.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.