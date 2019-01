Russland versucht nach einer Analyse des Schweizer „Tages-Anzeigers" seinen Einfluss in mehreren Staaten Südost-Europas auszudehnen.

Präsident Putin bemühe sich derzeit besonders um Serbien, Montenegro, Mazedonien und um die bosnische Serbenrepublik, heißt es in dem Artikel. Schon bald könnten die Interessen des Westens und Russlands auf dem Balkan aufeinanderprallen.



In der Analyse heißt es weiter, viele Arbeitskräfte aus diesen Balkanstaaten wanderten in die EU ab und fehlten daheim. Die politische Heranführung an die Europäische Union stocke dagegen. Die Länder zwischen Kroatien und Griechenland hätten nach wie vor große Probleme mit dem Aufbau eines Rechtsstaats, der Bekämpfung der Korruption und mit der Bewältigung ethnischer Konflikte. Die EU ihrerseits sei mit Fragen wie dem Brexit derart belastet, dass sie zuwenig Aufmerksamkeit für die Peripherie habe.