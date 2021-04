In Deutschland sind gestern mehr als 650.000 Impfdosen verabreicht worden.

Das sind fast doppelt so viele wie tags zuvor. Wie aus dem aktuellen Impfstatus-Bericht des Bundesgesundheitsministeriums und des Robert-Koch-Instituts hervorgeht, entfielen mehr als 300.000 der verabreichten Dosen auf niedergelassene Ärzte. Damit sind nun über 4.7 Millionen Personen vollständig geimpft. Das entspricht 5,7 % der Gesamtbevölkerung. Insgesamt haben 11.515.936 Personen mindestens eine Impfdosis erhalten.



In die Impfkampagne gegen das Corona-Virus werden seit Dienstag auch die Hausarztpraxen einbezogen. Bislang haben 35.000 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ihre Bereitschaft erklärt mitzumachen. Im Laufe der Zeit sollen es 100.000 werden. In der ersten Woche stehen allerdings weniger als eine Million Impfdosen zur Verfügung, Ende des Monats sollen die Praxen pro Woche mehr als drei Millionen Impfdosen erhalten.

