Der Türkei-Korrespondent des "Tagesspiegels", Thomas Seibert, erklärt den Entzug seiner Akkreditierung mit einem Perspektivwechsel in der türkischen Politik.

Dortige Regierungspolitiker seien überzeugt, dass der Westen den Aufstieg des Landes zu einer Großmacht verhindern wolle, sagte Seibert im Deutschlandfunk (Audio-Link). Dem solle entgegengesteuert werden. Auch die Drohungen gegen Urlauber, die sich regierungskritisch äußern, oder das verschlechterte Verhältnis zu den USA seien Ausdruck dieser Politik.



Seibert ergänzte, der Entzug der Pressekarte habe nicht konkret etwas mit der journalistischen Arbeit zu tun. Die Türkei habe an ihm und zwei weiteren Kollegen vom NDR und vom ZDF ein Exempel statuieren wollen. Der Korrespondent betonte, er sei nicht offiziell aus der Türkei ausgewiesen worden. Aber es sei faktisch ein Rauswurf gewesen, weil ihm keine andere Wahl geblieben sei, als auszureisen. Seine Aufenthaltsgenehmigung sei an seine Pressekarte gebunden.



Das Angebot der Türkei an den "Tagesspiegel", einen anderen Korrespondenten zu entsenden, habe die Zeitung abgelehnt, sagte Seibert weiter. Auch das ZDF habe so auf ein ähnliches Angebot reagiert. Dies wäre ein Eingriff in die Pressefreiheit gewesen. "Es ist ein offener Versuch, auf die Berichterstattung Einfluss zu nehmen", sagte Seibert. Er wolle weiter über die Türkei berichten, über die Form wolle man nun in der Redaktion beraten.