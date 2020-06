Die deutschen Zeitungsverleger verlangen vom Staat eine stärkere finanzielle Unterstützung bei den Zustellungskosten.

Zur Begründung erklärte der Bundesverband der Zeitungsverleger, in fünf Jahren sei die tägliche Zeitungslieferung an die Abonnenten nur noch in 40 Prozent der Haushalte wirtschaftlich möglich. Alle Verlage hätten mit steigenden Produktionskosten bei gleichzeitig sinkenden Stückzahlen zu kämpfen. Aber gerade die Corona-Krise habe deutlich gemacht, wie sehr die Zeitung als systemrelevante Infrastruktur die mediale Grundversorgung der deutschen Bevölkerung sichere.



Eine völlige Umstellung auf digitale Zeitungsausgaben sei keine Alternative, hieß es weiter. Insbesondere ältere Leserinnen und Leser seien nicht bereit oder in der Lage, von der gedruckten Zeitung auf die digitale Version umzusteigen.