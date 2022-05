Farbenexplosion am Wolkenhimmel über der Stadt (Deutschlandradio / Carolin Naujocks)

Es bleibt noch trocken bei einigen Wolken und örtlichem Frühnebel. 15 bis 2 Grad. Später dann im Norden vielfach stärker bewölkt mit gelegentlichem Regen. Im Süden sonnig und trocken. 16 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Morgen in der Nordhälfte bewölkt, aber erst am Nachmittag Regen. In der Südhälfte freundlicher mit einigen Quellwolken. 15 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.