Wetter

Tagsüber im Norden und Westen Wolken, sonst sonnig oder locker bewölkt, 4 bis 13 Grad

Das Wetter: Nachts im Nordwesten wolkig, sonst gering bewölkt oder klar, im Süden stellenweise Nebel und Glätte. Temperatur-Rückgang auf + 6 bis -10 Grad. Morgen an der Donau und am Bodensee teils zäher Nebel, sonst heiter bis sonnig, im Norden und Nordwesten auch wolkig. Später von Nordwesten her dichtere Bewölkung, aber trocken. An der Ostsee und bei Nebel um 4 Grad, sonst 7 bis 13 Grad,