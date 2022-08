Wetter

Tagsüber im Norden Wolken, im Süden Sonne

Das Wetter: Nachts im Norden wolkig mit einzelnen Schauern an der Küste, im Süden nachlassende Niederschläge, örtlich Nebel. Sonst verbreitet gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad. Am Tage in der Nordhälfte bewölkt bei 19 bis 23 Grad. Und in der Südhälfte bei Sonnenschein 24 bis 29 Grad.

29.08.2022