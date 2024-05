Wetter

Tagsüber im Nordosten länger sonnig, sonst oft grau und nass, 11 bis 20 Grad

Das Wetter: Nachts in Südbayern ostwärts abziehende Schauer. In der Mitte schauerartig verstärkte Niederschläge, lokal Starkregen. Im Norden und Südwesten meist niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 11 bis 4 Grad. Am Tage regnerisch von Sachsen bis zur Mitte sowie vom Hochrhein über den Alpenrand. Schauer im Westen und in der Mitte sowie im Nordseeumfeld. Sonst weitgehend trocken und im Nordosten auch länger sonnig. Höchstwerte zwischen 11 Grad auf Rügen und 20 Grad am Rhein und Neckar.