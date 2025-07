Wetter

Tagsüber im Süden Niederschläge, sonst oft trocken, 22 bis 27 Grad

Das Wetter: In der Nacht nachlassende Schauer und Gewitteraktivität, vor allem über der Mitte und an den Alpen weiterhin Starkregengefahr. 18 bis 10 Grad. Morgen in der Südhälfte wolkig mit Schauern und Gewittern, örtlich Starkregen. Sonst wechselnd bewölkt und trocken bis auf einzelne Schauer. 22 bis 27 Grad,