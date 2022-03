Wetter Tagsüber in der Mitte und im Süden wolkig und regnerisch, 4 bis 15 Grad

Das Wetter: In der Nacht vor allem im Südwesten und in der Mitte gebietsweise schauerartiger Regen, Richtung Alpen und im Norden kaum Niederschläge. Tiefstwerte 8 bis -3 Grad. Am Tag in der Nordhälfte Wolken und Sonne, einzelne Schneeregen- und Graupelschauer. In der Mitte und im Süden viele Wolken und schauerartige Niederschläge. Höchstwerte 4 bis 15 Grad.

30.03.2022