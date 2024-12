Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Samstag von Westen her verbreitet Niederschläge, gebietsweise auch kräftig und länger anhaltend. Später in der Nordwesthälfte zwischen einzelnen Schauern auch trockene Abschnitte. 5 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.