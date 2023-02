Wetter

Tagsüber teils trüb, teils heiter, 5 bis 13 Grad

Das Wetter: Nachts im Norden und Osten teils wolkig, teils stark bewölkt. Sonst Nebel oder Hochnebel. Am Alpenrand und im Westen sowie in Hochlagen klar. Tiefstwerte zwischen plus 3 bis minus 5 Grad. Am Tage teils ganztags trüb oder hochnebelartig bedeckt, insbesondere in der Mitte und im Nordosten. Sonst nach Nebelauflösung heiter. 5 bis 13 Grad.

14.02.2023