Wetter

Tagsüber teils trüb, teils heiter, 5 bis 13 Grad

Das Wetter: Nordöstlich der Elbe im Tagesverlauf auflockernde Bewölkung. Im Bergland sowie in weiten Teilen des Westens und am Alpenrand sonnig. In den Niederungen teils länger Nebel oder Hochnebel. Höchsttemperaturen 5 bis 13 Grad. Morgen im Norden und Nordosten starke Bewölkung, im Tagesverlauf von Süden her auflockernd. Am Nachmittag von Westen und Nordwesten her Wolkenfelder. Höchsttemperaturen 5 bis 14 Grad.

14.02.2023