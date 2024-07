Wetter

Tagsüber teils wechselnd bewölkt, Temperaturen zwischen 20 und 27 Grad.

Das Wetter: Heute tagsüber wechselnd und teils stark bewölkt. Anfangs an Oder und Neiße, in den östlichen Mittelgebirgen und in Teilen Bayerns noch etwas Regen. Im Südwesten und an der Nordsee länger sonnig und weitgehend trocken. 20 bis 27 Grad.

24.07.2024