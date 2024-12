Wetter

Tagsüber vom Westen bis zur Mitte Regen, sonst locker bewölkt, 1 bis 8 Grad

Das Wetter: Nachts in der Osthälfte dichte Wolken und einzelne Schauer, in höheren Lagen Schnee. Sonst gebietsweise Auflockerungen, örtlich Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte +3 Grad im Norden bis -6 Grad am Alpenrand. Am Tage im Osten und Süden bei Auflockerungen meist trocken. Von Westen her Regenwolken, später bis zur Mitte vorankommend, örtlich Schnee. Höchstwerte 1 bis 8 Grad, bei zähem Nebel auch leichter Frost.