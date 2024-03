Wetter: Am Tag wechselnd bewölkt bei 10 bis 21 Grad. (picture alliance/dpa/Oliver Berg)

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Samstag in der Südosthälfte aus dichten Wolken öfter Regen. Sonst von Nordwesten her wechselhaftes Schauerwetter, vereinzelt Graupelgewitter. Im höheren Bergland Übergang in Schnee. 8 bis 16 Grad.

