Die weiteren Aussichten:

Morgen im Osten und Südosten nach Nebelauflösung anfangs länger sonnig, später zunehmend bewölkt, dabei trocken. Wolken auch in den übrigen Regionen. Nur vom Emsland bis nach Holstein zeitweise leichter Regen. 7 bis 16 Grad.

Am Freitag im Norden oft stark bewölkt, von der Mitte bis in den Süden länger sonnig. Am Abend im Westen und Nordwesten aufkommende Schauer. Höchstwerte zwischen 11 und 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.