Wetter

Tagsüber zunächst viele Wolken, teils mit Schauern, 6 bis 14 Grad

Das Wetter: Nachts bei wechselnder bis starker Bewölkung durchziehende Regenschauer. Windig, teils stürmisch, in der zweiten Nachthälfte nachlassend. Temperaturen 10 bis 5, im Bergland bis 2 Grad. Am Tage viele Wolken und zeitweise etwas Regen oder einzelne Schauer. Später von Westen her nachlassend mit Auflockerungen und etwas Sonne. Höchstwerte im Norden 6 bis 9, sonst bis 14 Grad.

05.01.2023