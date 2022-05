Deutscher Ärztetag

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will zur Eröffnung des Deutschen Ärztetags sprechen. (picture alliance/dpa/ Bernd von Jutrczenka)

Zur Eröffnung am Vormittag wollen sich Bundesgesundheitsminister Lauterbach und der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, zur aktuellen Lage in der Gesundheitspolitik äußern. Bei den viertägigen Beratungen soll es unter anderem um die Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche gehen. Zudem stehen der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen sowie der ärztliche Versorgungsbedarf in einer Gesellschaft mit immer mehr älteren Menschen auf dem Programm.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.