Auf der Südseeinsel Tahiti haben mehrere tausend Menschen an die Atomtests in Französisch-Polynesien erinnert.

Sie forderten von Frankreich ein Schuldbekenntnis. Nach Polizeiangaben nahmen rund 2.000 Menschen an der Demonstration in der Stat Papeete teil. In einer Woche wird der französische Präsident in Polynesien erwartet.



Frankreich führte im Südpazifik von 1966 bis 1996 mehr als 190 Atomtests durch. Bis heute werden Erkrankungen auf die damalige Strahlenbelastung zurückgeführt.

