Durch den Taifun "Mangkhut" hat es jetzt auch in China Todesopfer gegeben.

Nach Berichten des Staatsfernsehens kamen zwei Menschen in der Provinz Guangdong ums Leben, in der "Mangkhut" mit 155 Kilometern pro Stunde und starken Regenfällen wütete. In der Region wurden hunderte Flüge abgesagt und viele Bahnverbindungen unterbrochen. Ölraffinerien und Fabriken stellten den Betrieb ein. In Hongkong wurden mindestens 200 Menschen durch den Sturm verletzt.



Zuvor war der Taifun durch die Philippinen gezogen. Dort ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 59 gestiegen, es gab schwere Verwüstungen. Die Behörden und internationale Hilfsorganisationen begannen mit den Aufräumarbeiten und der Versorgung der Menschen.