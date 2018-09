Durch den Taifun "Mangkhut" sind auf dem chinesischen Festland die ersten Menschen zu Tode gekommen.

Das chinesische Staatsfernsehen meldet zwei Tote in der Provinz Guangdong. Dort war Mangkhut mit 155 Kilometern pro Stunde und starken Regenfällen auf die Küste getroffen. Wegen des Taifuns wurden in der Region Hunderte Flüge abgesagt und viele Bahnverbindungen unterbrochen. Ölraffinerien und Fabriken stellten den Betrieb ein, in der weltweit größten Glücksspielstadt Macau blieben die Casinos geschlossen.



Zuvor waren in Hongkong mindestens 200 Menschen durch das Unwetter verletzt worden. Auch auf den Philippinen ist die Zahl der Todesopfer durch "Mangkhut" gestiegen - auf mindestens 36. Wegen der schweren Verwüstungen dort haben internationale Hilfsorganisationen erste Aktionen gestartet.