Durch den Taifun "Mangkhut" sind in Hongkong mindestens 100 Menschen verletzt worden.

Nach Angaben eines ARD-Korrespondenten stürzten Baukräne und Gerüste um, U-Bahnschächte und Straßen wurden überflutet. Die Schulen in Hongkong bleiben wegen des Unwetters morgen geschlossen.



In der chinesischen Provinz Guangdong, wo Mangkhut voraussichtlich im Laufe des Tages auf Land treffen wird, sind etwa eine halbe Million Menschen in Sicherheit gebracht worden. Hunderte Flüge wurden abgesagt, Hochgeschwindigkeitszüge gestoppt.



Der Hurrican "Florence" in den USA hat sich dagegen abgeschwächt und wird jetzt nicht mehr als Sturm bezeichnet. Trotzdem drohen in North und South Carolina weiter Sturzfluten und Hochwasser.