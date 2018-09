China bereitet sich auf den Taifun "Mangkut" vor.

In der Provinz Guangdong, wo er voraussichtlich im Laufe des Tages auf Land treffen wird, sind etwa eine halbe Million Menschen aus sieben Städten in Sicherheit gebracht worden. Hunderte Flüge wurden abgesagt, Hochgeschwindigkeitszüge gestoppt. Starker Wind und heftige Regenfälle haben inzwischen eingesetzt.



Auf den Phlilippinen sind durch "Mangkhut" mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden mitteilten, starben die meisten Menschen durch Erdrutsche in der Region Cordillera. Der Taifun war mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde über die Nordspitze des Landes hinweggezogen und hatte eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.



Derweil stieg in den US-Bundesstaaten North- und South-Carolina die Zahl der Toten durch den Tropensturm "Florence" auf acht. Große Regenmengen ließen zudem Flüsse über die Ufer treten und sorgten vielerorts für großflächige Überschwemmungen.