Weite Teile des Landes wurden verwüstet, in rund 330.000 Haushalten fiel der Strom aus. Meteorologen rechnen damit, dass der Wirbelsturm morgen in Richtung Südchina weiterziehen wird. In den chinesischen Provinzen Fujian und Guangdong warnten die Behörden bereits vor dem Taifun. Auch die Stadt Hongkong bereitet sich entsprechend vor.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.