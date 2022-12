China und Taiwan (dpa / Deutschlandradio / Andrea Kampmann)

Es habe sich um insgesamt 39 Maschinen gehandelt, hieß es in Taipeh. Als Warnung seien taiwanesische Jets aufgestiegen. Auch seien mehrere chinesische Marineschiffe in der Nähe der Insel gesichtet worden. - Die kommunistische Führung in Peking betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik. Taipeh weist die chinesischen Ansprüche zurück.

