Taiwan-Konflikt

China hat erneut massive Flugmanöver rund um Taiwan durchgeführt. (IMAGO / Xinhua / Li Bingyu)

Insgesamt 71 Kampfjets und Drohnen der chinesischen Luftwaffe seien in den vergangenen 24 Stunden in Taiwans Luftverteidigungszone eingedrungen, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh mit. Es handele sich um den bislang größten Übergriff der chinesischen Luftwaffe. Zudem seien sieben Schiffe in der Nähe der Insel geortet worden.

Die Regierung in Peking erklärte, man habe als Reaktion auf Provokationen Taiwans und der Vereinigten Staaten Übungen im See- und Luftraum um die Insel durchgeführt.

