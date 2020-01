Die taiwanesische Präsidentin Tsai ist wiedergewählt worden.

Hochrechnungen zufolge erhielt sie bei der Präsidentenwahl rund 57 Prozent der Stimmen. Tsais Herausforderer Han, der sich für eine Annäherung an China ausspricht, gestand seine Niederlage bereits ein.



Tsai führt Taiwan seit 2016. Sie tritt für Unabhängigkeit von China ein und ist eine Befürworterin der pro-demokratischen Bewegung in Hongkong. Peking sieht in Taiwan eine abtrünnige Provinz.