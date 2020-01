Die taiwanesische Präsidentin Tsai ist wiedergewählt worden.

Bei der Präsidentenwahl erhielt sie nach Auszählung von fast allen abgegebenen Stimmen 57,2 Prozent. Tsai führt Taiwan seit 2016. Sie tritt für die Selbstständigkeit des Landes ein und ist eine Befürworterin der pro-demokratischen Bewegung in Hongkong. Tsais Herausforderer Han will dagegen eine engere Bindung an China. Er gestand seine Niederlage bei der Präsidentenwahl ein.



Peking sieht in Taiwan eine abtrünnige Provinz. Tsai sagte nach ihrer Wiederwahl, sie wolle die Pekinger Behörden daran erinnern, dass Frieden, Gleichheit, Demokratie und Dialog die Schlüssel zur Stabilität seien. Das demokratische Taiwan und seine gewählte Regierung würden niemals Drohungen nachgeben.