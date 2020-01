Taiwan hat ein neues Staatsoberhaupt gewählt.

Rund 19 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Staatschefin Tsai, die für eine zweite Amtszeit kandidiert, gilt als Favoritin. Sie tritt für ein von China unabhängiges Taiwan ein und befürwortet die pro-demokratischen Proteste in Hongkong. Seit ihrem Amtsantritt 2016 haben sich die Spannungen zwischen Peking und Taipeh verschärft. Ihr Herausforderer Han setzt sich dagegen für eine Annäherung an China ein, von dem sich Taiwan 1949 abgespalten hat. China sieht Taiwan als abtrünnige Provinz an.