China hat den USA wegen des geplanten Verkaufs von F-16-Kampfjets an Taiwan mit Sanktionen gedroht.

Man werde alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um seine eigenen Interessen zu wahren, erklärte das Außenministerium in Peking. Der Verkauf müsse sofort gestoppt werden.



Die USA wollen Taiwan F-16-Kampfjets im Wert von 8 Milliarden Dollar verkaufen. Die kommunistische Führung in Peking sieht Taiwan als abtrünnigen Teil der Volksrepublik an. Für die USA ist der Inselstaat faktisch ein Verbündeter gegen China. Die Vereinigten Staaten liefern seit Jahren Waffen dorthin. Das neue Geschäft dürfte die vom aktuellen Handelskrieg ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Washington und Peking weiter verschlechtern.