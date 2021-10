Nach einem Bericht über die Ausbildung taiwanischer Soldaten durch die USA hat China die Vereinigten Staaten zum Rückzug aufgefordert.

Ein Sprecher des chinesischen Außenamtes erklärte, die Regierung in Washington solle alle Militärkontakte und Waffenlieferungen an Taiwan einstellen. Andernfalls drohe ein ernster Schaden für die Beziehungen der beiden Länder sowie den Frieden und die Stabilität in der Region. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" sollen rund zwei Dutzend US-Soldaten seit mehr als einem Jahr in Taiwan einheimische Armee- und Marineangehörige trainieren.



China betrachtet das als Einmischung in innere Angelegenheiten, weil Taiwan aus Sicht Pekings keine eigenständige Republik, sondern eine abtrünnige Provinz der Volksrepublik ist. In den vergangenen Tagen war das chinesische Militär mit Flugzeugen immer wieder in die von Taiwan überwachte Luftverteidigungszone eingedrungen. Die Regierung in Taipeh wertete das als Provokation.

