Erstmals seit 18 Jahren soll Taiwan wieder eine diplomatische Vertretung in Europa bekommen.

Die Regierung in Taipeh teilte mit, sie werde ein Büro in Litauen eröffnen. Die Regirung in Vilnius erklärte, sie wolle im Herbst ein Handelsbüro in Taipeh eröffnen. Man sei daran interessiert, die Zusammenarbeit mit Taiwan in verschiedenen Bereichen auszuweiten, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums.



Litauen riskiert mit dem Schitt eine massive Verärgerung Chinas, das eine Strategie der internationalen Isolierung Taiwans verfolgt. Peking betrachtet Taiwan, das sich offiziell Republik China nennt, als abtrünnige Provinz.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.