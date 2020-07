Taiwans erster, frei gewählter Präsident Lee Teng-hui ist im Alter von 97 Jahren gestorben.

Das teilte die Nachrichtenagentur CNA mit. Während seiner Präsidentschaft leitete Lee Anfang der 90er Jahre die Demokratisierung Taiwans ein. Bei der ersten direkten und demokratischen Wahl 1996 wurde er mit 54 Prozent der Stimmen gewählt. Er scheiterte mit seinem Bestreben, dass die Insel international als souveräner Staat anerkannt wird.



Die kommunistische Führung in China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz der Volksrepublik und erkennt es nicht an. Taiwan ist seit 1971 nicht mehr Mitglied der UNO, und nur eine Minderheit der Staaten unterhält formale diplomatische Beziehungen mit der Regierung in Taipeh.