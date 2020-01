Die Gesundheitsbehörden in Taiwan haben erstmals eine Erkrankung mit dem neuartigen Corona-Virus gemeldet.

Betroffen sei eine Frau, die in der zentralchinesischen Stadt Wuhan gearbeitet habe, hieß es in einer Mitteilung. Sie sei in ein taiwanesisches Krankenhaus gebracht und unter Quarantäne gestellt worden. In Wuhan hatte die Infektionswelle im Dezember ihren Ursprung gehabt. Noch immer werden fast alle Fälle dort erfasst. Bislang wurden in der Volksrepublik 300 Infektionen bestätigt. Die Zahl der Toten beträgt bisher sechs.