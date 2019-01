Chinas Präsident Xi Jinping will eine Wiedervereinigung mit Taiwan notfalls auch mit Gewalt erzwingen.

In einer Rede in der Großen Halle des Volkes in Peking erklärte er, dies solle zwar friedlich erreicht werden, Raum für separatistische Aktivitäten könne es aber nicht geben. Man behalte sich die Option vor, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, sagte Xi. Seit der Gründung der Volksrepublik 1949 betrachtet Peking die Inselrepublik als abtrünnigen Landesteil.