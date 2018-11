In Taiwan haben die Bürger in einer Volksabstimmung die Einführung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare abgelehnt.

Mehr als sieben Millionen Wahlberechtigte stimmten dafür, dass die Ehe der Verbindung zwischen Mann und Frau vorbehalten bleiben soll. In einem zweiten Referendum votierte eine Mehrheit zudem für eine rechtliche Sonderstellung der Ehe gegenüber anderen Formen der Partnerschaft.



Das Oberste Gericht Taiwans hatte schon im Mai 2017 die Homo-Ehe für legal erklärt. Ein entsprechendes Gesetz sollte demnach binnen zwei Jahren in Kraft gesetzt werden. Doch hat die Regierung in Taipeh unter dem Druck konservativer Aktivisten bislang nur wenige Fortschritte in diese Richtung gemacht.