In Taiwan hat die Kommunalwahl begonnen.

Die Abstimmung gilt als Stimmungstest für Präsidentin Tsai Ing-wen. Ihre Demokratische Fortschrittspartei ist verstärktem Druck aus China ausgesetzt. Sie war 2016 an die Macht gekommen und ging auf Distanz zu Peking. Die oppositionellen Nationalisten setzen hingegen auf eine Annäherung an China. - Die Volksrepublik sieht Taiwan als abtrünnige Provinz an. - In einem Referendum stimmen die Taiwanesen außerdem über die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe ab.