In Taiwan hat Präsidentin Tsai Ing-wen wegen der Verluste der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei bei den Kommunalwahlen den Parteivorsitz niedergelegt.

Sie übernehme die volle Verantwortung, sagte sie vor Journalisten in Taipeh und entschuldigte sich dafür, nicht genug getan zu haben. - Den bisherigen Ergebnissen zufolge verlor die DPP unter anderem ihre Hochburg Kaohsiung nach 20 Jahren an die oppositionellen Nationalisten.



Die Wahl galt als Stimmungstest für die Präsidentin. Sie war 2016 an die Macht gekommen und ging auf Distanz zu China, während die Nationalisten auf eine Annäherung an Peking setzten. Die Volksrepublik sieht Taiwan als abtrünnige Provinz an.