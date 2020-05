Vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen mit China ist Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen im Amt vereidigt worden.

Die 63-Jährige zeigte sich in ihrer Antrittsrede in Taipeh gesprächsbereit. Zugleich machte sie aber auch deutlich, dass sie es nicht akzeptieren werde, dass Peking den Status quo untergrabe. Auch kündigte Tsai an, weiterhin für die Mitgliedschaft Taiwans in internationalen Organisationen zu kämpfen. Bündnisse mit Partnern wie den USA, Japan und Europa wolle sie stärken. Es ist bereits die zweite Amtszeit für die chinakritische Regierungschefin.



Der Streit um den Status Taiwans sorgte zuletzt für eine Auseinandersetzung bei der Weltgesundheitsorganisation. China blockiert seit drei Jahren die Teilnahme der Inselrepublik an der WHO-Jahrestagung.